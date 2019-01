Napoli, formiche in ospedale. Grillo: "Chi sbaglia, pagherà"

Di redazione Blogo.it giovedì 3 gennaio 2019

Il Ministro della Salute Giulia Grillo promette un intervento diretto dopo il terzo caso di formiche all'ospedale San Giovanni Bosco di Napoli in una manciata di mesi.

Il nuovo caso di formiche su un paziente dell'ospedale San Giovanni Bosco di Napoli, dopo quello emerso nel novembre dello scorso anno e quello neanche un mese dopo, ha spinto il Ministro della Salute Giulia Grillo ad intervenire ancora una volta sulla malasanità in Italia, promettendo non soltanto di recarsi a Napoli e verificare di persona l'entità del problema, ma anche di punire chi verrà giudicato responsabile di questi casi.

La comunicazione è arrivata, come accade ormai sempre più spesso con l'esecutivo gialloverde, attraverso Facebook. Grillo ha condiviso un video che documenta le formiche all'interno della struttura ospedaliera napoletana e ha promesso un intervento diretto da parte sua:

È incredibile che per la terza volta siano segnalate formiche nei locali e, cosa intollerabile, sui pazienti dell'ospedale S.Giovanni Bosco di Napoli. La persistenza del problema mi lascia sbalordita e senza parole. Chi sta sbagliando pagherà. [...] Sarò presto a Napoli a verificare di persona una situazione diventata ormai insostenibile. Il problema non sono le formiche in sé, ma la trascuratezza che può portare a contaminazioni ben più gravi, laddove l'igiene dovrebbe essere la regola di base.

Più in generale, Grillo ha spiegato che i cittadini devono avere la certezza di essere tutelati nella maniera più opportuna in ogni ambiente del nostro Servizio sanitario nazionale! E, per essere chiara, è troppo facile scaricare sul personale la responsabilità di queste negligenze, un caso potrebbe essere una disattenzione, ma ora che sono tre, penso che il management debba fornire risposte chiare.

Il Ministro ha anche promesso di nominare quanto prima un commissario per la Sanità al posto di Vincenzo De Luca, attuale presidente della Regione Campania:

Di fronte a simili episodi è evidente quanto sia urgente la nomina di un commissario ad acta per la Sanità, che prenda il posto dell'attuale presidente e commissario per la Sanità De Luca: i cittadini meritano risposte. Nei giorni in cui la Campania ha chiesto l'uscita dal commissariamento, episodi del genere non sono accettabili.

FORMICHE AL S.GIOVANNI BOSCO DI NAPOLI. ANCORA UNA VOLTA FORMICHE AL S.GIOVANNI BOSCO DI NAPOLI. ORA BASTA, SARÒ PRESTO A NAPOLI PER VERIFICARE LA SITUAZIONE DI PERSONA. È incredibile che per la terza volta siano segnalate formiche nei locali e, cosa intollerabile, sui pazienti dell'ospedale S.Giovanni Bosco di Napoli. La persistenza del problema mi lascia sbalordita e senza parole. Chi sta sbagliando pagherà. I cittadini devono avere la certezza di essere tutelati nella maniera più opportuna in ogni ambiente del nostro Servizio sanitario nazionale! E, per essere chiara, è troppo facile scaricare sul personale la responsabilità di queste negligenze, un caso potrebbe essere una disattenzione, ma ora che sono tre, penso che il management debba fornire risposte chiare. Sarò presto a Napoli a verificare di persona una situazione diventata ormai insostenibile. Il problema non sono le formiche in sé, ma la trascuratezza che può portare a contaminazioni ben più gravi, laddove l'igiene dovrebbe essere la regola di base. Posted by Giulia Grillo on Thursday, January 3, 2019

Napoli, nuovo caso di formiche su un paziente al San Giovanni Bosco Un altro caso di formiche su un paziente ricoverato in rianimazione all'Ospedale San Giovanni Bosco di Napoli.

Foto | Facebook