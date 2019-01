Migranti, Salvini risponde a Di Maio: "Io non cambio idea"

Di Stefano Capasso venerdì 4 gennaio 2019

Matteo Salvini ha replicato a Di Maio: "Io non cambio idea". Il destino dei 49 migranti a bordo della Sea Watch e della Sea Eye è sempre incerto

Ecco arrivata la replica di Matteo Salvini a Luigi Di Maio: "io non cambio idea". Il suo omologo a 5 Stelle aveva annunciato l'intenzione di accogliere in Italia "donne e bambini" a bordo della Sea Watch e della Sea Eye, ma Salvini ha subito stoppato questa iniziativa:

Una nave tedesca e una nave olandese, in acque maltesi. Ma ad accogliere dovrebbe essere ancora una volta l’Italia.

La nostra Italia che ha già accolto quasi un milione di persone negli ultimi anni, la nostra Italia dove più di un milione di bambini vive in condizioni di povertà assoluta.

Il traffico di esseri umani va fermato: chi scappa dalla guerra arriva in Italia in aereo, come già fanno in tanti, non con i barconi. Possiamo inviare a bordo medicine, cibo e vestiti, ma basta ricatti.

Meno partenze, meno morti.

Io non cambio idea.

Fa sorridere (amaramente) la presunta verità sbandierata dal Ministro Salvini, secondo il quale "chi scappa dalla guerra arriva in Italia in aereo". È semplicemente un'affermazione ridicola, che serve solo a ripulire la coscienza di chi sceglie di infischiarsene della realtà. Al momento, però, il livello è questo e possiamo solo limitarci a riportare i fatti.