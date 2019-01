Migranti, Papa Francesco ai leader d'Europa: "Dimostrate concreta solidarietà"

Papa Francesco, durante l'Angelus di oggi, domenica 6 gennaio 2019, giorno dell'Epifania, ha parlato dei 49 migranti che sono ancora a bordo delle navi Sea Watch e Sea Eye e che da due settimane aspettano di sbarcare, ma nessuno li vuole accogliere. Il Pontefice ha detto:

Dell'argomento oggi hanno parlato anche i due vicepremier, Luigi Di Maio e Matteo Salvini, che sono in Abruzzo per le rispettive campagne elettorali a favore dei loro candidati alla Regione (il voto è fissato per il 10 febbraio). Di Maio ha detto:

Salvini, invece, ha confermato che i porti restano chiusi:

"Porti chiusi, sbarrati. Giusto che Di Maio parli e che dica il suo pensiero. E va benissimo che parlino pure Fico e Di Battista e che si discuta tra di noi e con il premier Conte, ma in materia di migranti quello che decide sono io. Io lavoro per non far partire le donne, i bambini e tutti gli altri dai loro Paesi, e per evitare il rischio che muoiano nel deserto o nel Mediterraneo. Non si possono fare concessioni sui principi e il principio è che qui, se non attraverso i corridoi umanitari e in maniera controllata e legale, non entra più nessuno. Questa è la linea e non si cambia"