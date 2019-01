Muscat (premier Malta): "Se faccio sbarcare i 49 migranti creo il precedente"

Di redazione Blogo.it domenica 6 gennaio 2019

Il premier maltese Joseph Muscat ribadisce che la sua linea non cambia: i 49 migranti della Sea Watch non sbarcheranno per evitare un pericoloso precedente

Il premier di Malta, Joseph Muscat, rispedisce sostanzialmente al mittente l’invito del vicepremier italiani Luigi Di Maio a far sbarcare i 49 migranti a bordo della Sea Watch, ma anche quello di Papa Francesco affinché ciascun Paese europeo faccia la propria parte nell’accoglienza dei migranti. Il primo ministro, rappresentante del Partito Laburista, ha ribadito che Malta non diventerà il luogo nel quale si fanno "sbarcare i migranti salvati dalle organizzazioni umanitarie che altri Paesi non vogliono accogliere".

Il timore di Muscat è che si crei un pericoloso precedente, che porterebbe una sostanziale “invasione” delle coste maltesi, dopo la chiusura dei porti italiani. "Il governo - ha ribadito il premier di Malta - deve trovare un equilibrio tra protezione di vite umane e proteggere Malta e la sua sicurezza".