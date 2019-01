(VIDEO) Orlando contestato: "Pulisce Palermo solo per l'arrivo del Papa, cornuto"

Di redazione Blogo.it lunedì 7 gennaio 2019

Leoluca Orlando contestato da un gruppetto di cittadini di Palermo: "È venuto il premier Conte e non si è nemmeno presentato, con che coraggio è qui oggi?"

Leoluca Orlando contestato da un gruppetto di cittadini di Palermo presso uno stand di Confartigianato. La presenza del sindaco non è piaciuta ad alcuni palermitani che gli hanno contestato il fatto di aver ripulito una sporca città solo in occasione della visita del Papa. "È venuto il premier Conte e non si è nemmeno presentato", gli ha fatto notare un cittadino particolarmente arrabbiato. "Ci avrebbe preso in giro", ha replicato Orlando facendo ulteriormente inalberare il cittadino arrabbiato. "Lei sono 20 anni che ci prende in giro dottor Orlando! Lei è un cornuto, era una vita che glielo volevo dire...", la controreplica dell’uomo che ha in braccio una bimba piccola.