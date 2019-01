Di Maio risponde alla ministra francese: "Macron ci paragonava alla lebbra. Quanta ipocrisia"

Luigi Di Maio questa mattina ha pubblicato sui social network la sua risposta alla critica della ministra francese Nathalie Loiseau dopo che lui aveva manifestato il suo sostegno ai Gilet Gialli invitandoli a usare la piattaforma Rousseau della Casaleggio Associati. Il vicepremier ha scritto:

"La ministra per gli Affari europei Nathalie Loiseau, dopo la mia lettera di ieri mattina ai Gilet Gialli, ha dichiarato: 'La Francia si guarda bene dal dare lezioni all'Italia. Salvini e Di Maio imparino a fare pulizia in casa loro'. Forse si dimentica di quando il suo presidente, Macron, parlando del nostro governo ci aveva paragonato alla lebbra: 'Li vedete crescere come una lebbra, un po' ovunque in Europa, in Paesi in cui credevamo fosse impossibile vederli riapparire'. Quanta ipocrisia"