Carige, Salvini replica alle critiche: "Abbiamo tutelato i risparmiatori"

Di redazione Blogo.it martedì 8 gennaio 2019

Matteo Salvini prende le distanze dall'operato del PD quando era al governo e spiega che il salvataggio di Banca Carige è stato fatto per "tutelare i risparmiatori"

Il governo Conte ha approvato ieri sera un decreto urgente che salva Banca Carige S.p.a. - Cassa di risparmio di Genova e Imperia ed è subito stato travolto dalle polemiche, a cominciare da quelle sollevate dal Partito Democratico, criticato a più riprese da Lega e Movimento 5 Stelle per quanto accaduto con Monte Dei Paschi di Siena, le due banche venete e quattro banche regionali quando il Partito Democratico era al governo.

Il decreto urgente è stato approvato in tarda serata in pochi minuti, senza una conferenza stampa ad annunciare il tutto, e le critiche sono iniziate a piovere subito dopo, così come i paragoni tra il "governo del cambiamento" e chi li aveva preceduti, che si fatto si sono comportati nello stesso modo di fronte ad una banca in gravi difficoltà.

Il Ministro dell'Interno Matteo Salvini ha deciso di replicare in prima persona a quelle critiche, che pur riconoscendo un comportamento simile, vuole sottolineare che è il motivo ad essere diverso:

Mentre Renzi e Boschi i risparmiatori li hanno ignorati e dimenticati, noi siamo intervenuti subito a loro difesa senza fare favori alle banche, agli stranieri o agli amici degli amici. Bene l'azione a tutela dei risparmiatori liguri e italiani e bene il miliardo e mezzo stanziato in manovra per gli altri cittadini truffati.

Salvini, quindi, nascondendosi ancora una volta dietro il ruolo di "padre degli italiani" e "salvatore dei cittadini", non vede l'ipocrisia che c'è nelle due forze al governo, che di fronte ad un istituto di credito in difficoltà - e quindi dei cittadini, esattamente come nei casi delle banche già citate - sono intervenute in fretta e furia per salvarlo e permettergli di accedere a una ricapitalizzazione pubblica a scopo precauzionale.

Anche stavolta, insomma, Lega e Movimento 5 Stelle fanno quello che hanno fatto chi li ha preceduti, ma fingono di averlo fatto con motivazioni differenti nel tentativo di uscirne vincitori sempre e comunque.