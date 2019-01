Reddito di cittadinanza: 6 mesi anticipati a chi avvia un'attività

Il reddito di cittadinanza si potrà trasformare in sostegno per l'avvio di un'attività in proprio

Il Governo continua a lavorare sulla bozza della relazione tecnica che accompagnerà il decreto legge del Reddito di Cittadinanza. Diversi esponenti del Governo e della maggioranza hanno già annunciato che il RdC si potrà trasformare in un sostegno alle imprese; la formula non è ancora chiarissima, ma potrebbe trattarsi di uno sgravio contributivo pari ad un tot di mensilità - pare 3 - per le imprese che assumeranno uno dei beneficiari del RdC.

Nell'ultima bozza c'è però anche un'altra novità. Il RdC potrebbe trasformarsi in un sostegno ad un'attività di impresa avviata dallo stesso beneficiario, al quale andrà un contributo pari a 6 mensilità di RdC: "Ai beneficiari del RdC che avviano un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale entro i primi 12 mesi di fruizione del RdC - si legge infatti nella bozza - è riconosciuto in un’unica soluzione un beneficio addizionale pari a sei mensilità di RdC, nei limiti di 780 euro mensili".