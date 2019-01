Gilet Gialli, anche l'Ue risponde a Di Maio: "Sosteniamo Macron"

martedì 8 gennaio 2019

L'apertura di Di Maio nei confronti dei Gilet Gialli, considerati dei possibili compagni di avventura da supportare anche attraverso la condivisione della piattaforma Rousseau, non è passata inosservata in Francia. La ministra francese Nathalie Loiseau ha prontamente invitato il vicepremier italiano ad occuparsi degli affari di casa nostra, considerando la sua un'ingerenza negli affari interni di un altro Paese.

A dar manforte alla Ministra transalpina è arrivato anche Margaritis Schinas, portavoce capo della Commissione Europea, che ha elegantemente ricordato che gli attuali leader francesi sono stati scelti con regolari elezioni democratiche: "Prima di tutto non commentiamo i commenti, in particolare quando arrivano da commentatori professionisti. Il presidente Macron e le autorità francesi hanno tutta la nostra fiducia per la messa in atto del programma per il quale il presidente è stato eletto dal popolo francese".