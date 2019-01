Sea Watch, Germania e Francia accoglieranno i migranti. Dall'Italia nessuna disponibilità

Di redazione Blogo.it martedì 8 gennaio 2019

L'odissea dei 49 migranti sulla Sea Eye e Sea Watch potrebbe presto finire, ecco come è stato trovato l'accordo e perché Malta ha accettato

L'odissea dei 49 migranti a bordo della Sea Watch e della Sea Eye, le due navi Ong che da prima di Natale vagano nel Mediterraneo senza un porto in cui attraccare, potrebbe presto finire. Forse nel giro di 24-48 ore. Qualcosa si è smosso, con il presidente francese Emmanuel Macron e la cancelliera tedesca Angela Merkel che si sono messi in prima fila aprendo le porte all'accoglienza.

Migranti, accordo Malta-Ue

Cosa è successo? Malta ha fatto sapere che aprirà i suoi porti alle due navi Ong Sea Watch e Sea Eye solo se i 249 migranti arrivati a dicembre sul suo territorio saranno redistribuiti in ambito Ue.

La Germania è pronta ad accogliere 50 migranti, la Francia altrettanti. In tutto La Valletta chiede una redistribuzione per 298 migranti, i 249 già sull'isola più i 49 delle due navi Ong Sea Eye e Sea Watch ancora in mare.

Ma sono altri i paesi Ue a essere pronti a fare la loro parte: il Portogallo ha dato la sua disponibilità ad accogliere dieci migranti, l'Olanda e il Lussemburgo sei, mentre la Romania, paese presidente di turno del Consiglio Ue, farà "sforzi" per accoglierne alcuni.

Sea Watch e Sea Eye. La posizione dell'Italia

E l'Italia? Niente. Porti chiusi. La generica proposta di Di Maio di accogliere donne e bambini a bordo delle due imbarcazioni (proposta peraltro seguita da retromarcia dopo l'altolà di Salvini) così come l'offerta del premier Conte a ospitare 15 nuclei familiari, sono state dichiarazioni "buone" per la stampa ma dal governo gialloverde non è mai arrivata nessuna disponibilità formale.

Su queste basi, e mentre la Commissione Ue continua a lavorare per convincere altri paesi ad accogliere, il via libera di Malta a far sbarcare le due navi Sea Watch e Sea Eye potrebbe arrivare già nella giornata di domani.