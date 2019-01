Salvini avverte Di Maio: non votiamo il reddito senza fondi per i disabili

Di redazione Blogo.it martedì 8 gennaio 2019

Il reddito di cittadinanza fa litigare, ancora, il governo. La Lega avvisa che cena soldi per i disabili non voterà il provvidero bandiera del M5s.

Il reddito di cittadinanza fa litigare, ancora, il governo. La Lega di Salvini avverte che senza fondi per i disabili non voterà il provvedimento bandiera del M5s. A Porta a Porta il premier Giuseppe Conte, al termine di una giornata convulsa per l'esecutivo (tra Salva Carige e Sea Watch), ha spiegato che quota 100 e reddito di cittadinanza vedranno la luce giovedì.

"Giovedì porteremo il reddito di cittadinanza e quota 100 in approvazione al Consiglio dei ministri. Vareremo poi il codice per la crisi d'impresa. Sono queste le riforme di cui il Paese ha bisogno" ha detto il premier nella registrazione della puntata di Porta a Porta che va in onda su Rai Uno stasera.

La Lega coglie l'occasione per mettere i suoi paletti: se nel decreto sul reddito di cittadinanza non c'è neanche un euro per i disabili non lo votiamo, fanno sapere fonti del Carroccio che parlano di "forte delusione" per come sarebbe stato congegnato il decreto sul reddito.

A stretto giro è arrivata la controreplica del presidente del Consiglio: "Abbiamo aumentato i fondi ai disabili. C'è una legge delega su un nuovo codice sui diritti dei disabili... Nel reddito di cittadinanza c'è già un'attenzione ai disabili, ma se ci sono suggerimenti li analizzeremo, ci metteremo intorno a un tavolo e anche questa volta risolveremo la situazione". Alla Lega basterà?

Salvini in diretta Facebook ha chiarito: "sono in fase di elaborazione i decreti attuativi sia per quota 100 della legge Fornero sia per il reddito di cittadinanza. Io conto che sia contenuto tutto quello che era previsto: nel reddito di cittadinanza, ad esempio, il sostegno per i disabili e alle famiglie numerose. Che non vanno penalizzati, ma premiati.

Poi aggiunge: "darò il mio consenso a questo atto di civiltà, a questo aiuto ai disoccupati, ai bisognosi, ai dimenticati e agli ultimi, a patto che ci siano tutti gli ultimi: disabili e famiglie numerose in primis. Non in fondo, ma davanti".