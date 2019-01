Migranti, Conte: "vado a prenderli in aereo". Salvini: "non aiutiamo i trafficanti"

Di redazione Blogo.it martedì 8 gennaio 2019

La battuta del premier sulle famiglie di migranti che vorrebbe accogliere in Italia: "li vado a prendere in aereo" fa andare su tutte le furie Salvini

Dopo la battuta del presidente del Consiglio Giuseppe Conte sui migranti che vorrebbe accogliere in Italia - "li vado a prendere in aereo" - Matteo Salvini torna sul suo tema preferito: "Non cambio e non cambierò mai idea: un cedimento significherebbe riaprire le porte al traffico di esseri umani. Chi vuole salvare vite deve bloccare gli scafisti e le Ong che li aiutano".

All'apertura di Conte sull'accoglienza di 15 famiglie di migranti a bordo delle due navi Sea Watch e Sea Eye, Salvini replica che nessuno "arriverà mai con il consenso mio e della Lega". Poi Prosegue: "Mi si parla di evento eccezionale, ma in Italia si arriva in aereo. E se qualcuno, anche all'interno del governo, accetterà di cedere alle imposizioni di scafisti, trafficanti e Ong, non farà un buon servizio a quelle persone".

Per essere più chiaro e diretto Salvini su Facebook scrive: