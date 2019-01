Salvini a Varsavia: "Non cediamo ai ricatti di scafisti e Ong. In Europa ci sarà un nuovo equilibrio"

Matteo Salvini questa mattina è stato a Varsavia a incontrare il ministro dell’Interno polacco Joachim Brudziński, con il quale ha poi tenuto una conferenza stampa congiunta. Durante il suo intervento il vicepremier italiano ha detto:

"Mi scuso per la lontananza degli ultimi governi italiani dalla Polonia. Ci legano tanti valori, abbiamo condiviso un piano di azione futura per un'Europa che cambierà. L'Europa si propone di accogliere altri migranti cedendo ai ricatti degli scafisti e delle Ong"

Terrorismo, un pentito: "Rischiate un esercito di kamikaze". E fa scattare un blitz con 15 fermi Un pentito della Jihad ha fatto scattare un blitz che ha portato a otto arresti in Sicilia, tra cui due palermitani. "Voglio evitare che vi troviate un esercito di kamikaze in Italia".

Poi ha citato l'operazione dei ROS di oggi e del pentito che parla del rischio kamikaze e ha aggiunto:

Poi ha fatto un elenco dei punti che Italia e Polonia hanno in comune, tra cui la mancata firma del Global Compact, la volontà di investire di più e meglio in Africa e ha detto:

E ha accennato a una contrapposizione tra le nuove alleanze e la Francia e la Germania:

"In Europa si è sempre parlato di asse franco-tedesco, noi ci prepariamo a un nuovo equilibrio e Polonia e Italia saranno protagoniste di questa nuova primavera europea, di questa rinascita dei valori veri europei, con meno finanza, meno burocrazia e più lavoro e soprattutto più sicurezza, che si ottiene difendendo il diritto dei Paesi di proteggere i propri cittadini. Chi cede ai ricatti di Bruxelles e delle Ong non fa un servizio ai cittadini"

Sulla stessa lunghezza d'onda Brudziński, che ha detto:

"La Polonia e l'Italia non vogliono lasciare l'Unione Europea, ne sono parte integrante. Vogliamo rafforzare l'Unione Europea, prenderci cura della sua sicurezza e della sicurezza dei nostri cittadini. Vogliamo riformarla in modo da portarla più vicina ai cittadini"

Mentre ancora era impegnato in foto di rito con Brudziński, lo staff di Salvini ha pubblicato questa dichiarazione su Facebook:

"Mentre col premier e col ministro dell’Interno polacco parliamo di protezione delle frontiere esterne dell’Europa e di sicurezza, leggo che a Bruxelles fanno finta di non capire e agevolano il lavoro di scafisti e Ong. Sono e rimarrò assolutamente contrario a nuovi arrivi in italia. E continuo a lavorare per espellere i troppi clandestini già presenti sul nostro territorio. Cedere alle pressioni e alle minacce dell’Europa e delle Ong è un segnale di debolezza che gli italiani non meritano"