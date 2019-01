Delrio (Pd): "Con l'editto di Varsavia Salvini sfiducia Conte"

Di redazione Blogo.it mercoledì 9 gennaio 2019

Il capogruppo del Pd alla Camera parla degli attriti nel governo per la questione dei migranti.

Il capogruppo del PD alla Camera Graziano Delrio ha commentato i dissidi interni al governo Conte scaturiti dalla gestione della vicenda dei 49 migranti a bordo della Sea Watch. Il Premier ha appoggiato la soluzione trovata dall'UE con Malta, che vedrà le 49 persone distribuite tra otto Paesi europei, tra i quali anche l'Italia. Il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini, invece, si è detto "molto arrabbiato" e ha detto di non essere stato consultato, per questo è stato convocato con un urgenza un vertice per questa sera a Palazzo Chigi per un "chiarimento politico". M5S e Lega, infatti, sono sembrate molto distanti su questo tema e ovviamente le opposizioni fanno subito sentire la propria voce.

Delrio ha detto:

"Siamo all'editto di Varsavia, le parole di Salvini sono una vera e propria sfiducia per Conte"

Riferendosi al fatto che Salvini ha parlato da Varsavia dove oggi si è recato per un incontro con il

Queste continue fibrillazioni, che oggi prendono la forma di in una vera e propria sfiducia sull'operato del premier, sono molto preoccupanti. Servono misure di lungo periodo, non è possibile che le politiche migratorie siano affrontate caso per caso mettendo in pericolo la vita di donne uomini e bambini in fuga da guerre e povertà"

