Malta, sbarcati i 49 migranti della Sea Watch e della Sea Eye - FOTO

Di redazione Blogo.it mercoledì 9 gennaio 2019

I 49 migranti rimasti a bordo della Sea Watch e della Sea Eye per più di due settimane sono sbarcati oggi a Malta. A breve il trasferimento in 8 Paesi UE, Italia compresa.

È finita l'odissea in mare per i 49 migranti al centro di un braccio di ferro da giorni. Dopo esser rimasti a bordo della Sea Watch e della Sea Eye per più di due settimane, le 49 persone sono sbarcate oggi pomeriggio a Malta, poco dopo il via libera dato dal premier maltese Joseph Muscat.

I 49 migranti hanno finalmente toccato terra, ma non hanno ancora ben chiara la propria sorta. L'accordo europeo è stato raggiunto e per loro si prefigura il trasferimento in diversi Paesi UE, anche se non è chiaro in che modi e con quali tempistiche.

L'Italia, al di là delle proteste di Matteo Salvini che non ha ancora digerito il via libera dato da Giuseppe Conte, ne accoglierà una parte, così come lo faranno Germania, Francia, Portogallo, Irlanda, Romania, Lussemburgo e Olanda.

L'accordo prevede non soltanto la redistribuzione dei 49 migranti sbarcati oggi a Malta, ma anche dei 249 migranti arrivati a dicembre sull'isola.