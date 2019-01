Boldrini: "Salvini pensa solo ai migranti. Per gli altri problemi di sicurezza non fa nulla"

Di redazione Blogo.it giovedì 10 gennaio 2019

L'ex Presidente della Camera: "Per i luoghi di spaccio come quello in cui è morta la povera Desirée cosa ha fatto? Niente!".

Questa mattina, nel corso della trasmissione Circo Massimo condotta dal direttore di Radio Capital Massimo Giannini, è intervenuta l'ex Presidente della Camera Laura Boldrini, alla quale è stato chiesto, prima di tutto, se è d'accordo con il fatto che grazie alla politica dei porti chiusi l'Europa comincia ad accogliere a sua volta. Boldrini si è detta assolutamente in disaccordo con questa affermazione e poi ha aggiunto:

"Da quando Salvini è ministro dell'Interno si occupa solo di migranti, come se in Italia non ci fossero altri problemi di sicurezza. Ieri il procuratore nazionale antimafia Cafiero De Raho ha detto che la mafia è dilagante in Italia e mancano le forze dell'ordine. Che fa Salvini per questo? Negli stadi si continua a morire. Come la vuole risolvere? Tutti i problemi rimossi. San Lorenzo, Roma, la povera Desirée, uccisa là. In queste zone degradate dove c'è lo spaccio, doveva mandare mezzi, ruspe, che cosa ha fatto? Niente. Nulla, zero. I veri problemi di sicurezza vengono completamente rimossi dall'agenda del ministro dell'Interno, che si occupa solo di migranti, di 49 oggi, di 50 domani, e così pensa di risolvere uno dei problemi più importanti, più determinanti del nostro tempo, che sono i flussi migratori"

Nello specifico, sulla gestione dei migranti a livello europeo, Boldrini ha detto:

"Io penso che non è vero che gli altri Paesi si stanno muovendo, perché mentre prima, a livello europeo, e parlo di istituzioni europee, la ricollocazione dei migranti era un meccanismo obbligatorio e aveva tanti limiti, ma almeno era obbligatorio e gli Stati erano tenuti a ottemperare perché poi ne dovevano rispondere anche a livello di stanziamenti, adesso Conte ha accettato la volontarietà del ricollocamento di questi migranti, quindi ha indebolito il sistema, così come la riforma di Dublino, che ci avrebbe tolto l'onore di essere il primo Paese di approdo quello che deve vagliare la domanda d'asilo, è bloccata dai Paesi amici di Salvini, come la Polonia o l'Ungheria, non ne hanno voluto sapere, ma neanche l'Italia, perché Lega e M5S non l'hanno votata al Parlamento europeo, questo significa che non si cerca una soluzione, perché la soluzione evita poi di poter sfruttare il tema. Salvini senza i migranti cosa fa? Come fa ad affermare di esistere? Visto che su tutti gli altri ambiti di sicurezza non fa nulla"

