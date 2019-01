Tav, Renzi: "se governo si ferma la Lega è finita. Toninelli mente o non sa"

Di redazione Blogo.it venerdì 11 gennaio 2019

Sulla Tav secondo Renzi "non c'è la possibilità di fermarsi" perché se Se la Lega si ferma è finita". Toninelli "mente o non sa..."

Matteo Renzi all’attacco del ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli e della Lega sulla Tav. In una lunga diretta Facebook da Palazzo Gisutiniani l’ex premier - nella sua top ten della settimana - dice tra le altre cose che sull’Alta velocità Torino-Lione "non c'è la possibilità di fermarsi" perché se la Lega si ferma è finita". Toninelli secondo Renzi "mente o magari non le sa queste cose…".

Il senatore Renzi al "punto numero 3" della sua diretta spiega: "C’è una notizia importante: il ministro Toninelli quando parla di Tav o non sa di cosa parla o mente. C’è un video di Stefano Esposito che smonta quello che dice Toninelli che dice cifre a caso. Bloccare la Tav è una assurdità".

Specialmente, prosegue Renzi "dopo che noi con il ministro Delrio, abbiamo ridotto i costi e migliorato l’impatto ambientale… Adesso ci sono i soldi, si può partire… La Tav non costa ciò che dice Toninelli. Io trovo allucinante che il ministro menta… Non possiamo sapere se Toninelli mente, forse non le sa queste cose… C'è o ci fa boh… Ma sulla Tav non esiste la possibilità di fermarsi, se la Lega si ferma sulla Tav è finita".

Poi la conclusione: "Blocchiamo Toninelli non la Tav, Toninelli fa molti più danni della Tav non c’è dubbio".