Europee, i Verdi danno buca a M5S e PD e vanno con Pizzarotti

Di redazione Blogo.it venerdì 11 gennaio 2019

Il sindaco di Parma ha anche lanciato l'hashtag #OndaverdeEcivica.

"Un futuro ecologista, europeista e civico" è lo slogan che ha sfoderato oggi il sindaco di Parma Federico Pizzarotti, ex pentastellato e fondatore, con altri sindaci, del movimento In Comune. E proprio In Comune alle elezioni Europee avrà un alleato che è stato molto corteggiato dagli altri partiti, in particolare dal M5S e dal PD: i Verdi. E questo spiega anche una parte dello slogan di Pizzarotti e l'hashtag #OndaverdeEcivica.

Oggi si è tenuta una conferenza stampa dei Verdi europei e italiani e di Italia in Comune all'Hotel dei Bogognoni di Roma per presentare il progetto in vista delle europee. Pizzarotti ha cominciato scherzando:

"Lo so che Belen tira più dell’ecologismo ma partire dai contenuti e ragionare di contenuti è meglio"

Con lui c'erano Philippe Lamberts, capogruppo dei Verdi al Parlamento europeo, Monica Frassoni, co-presidente dei Verdi, Elena Grandi e Matteo Badiali, portavoce dei Verdi italiani, Alessio Pascucci, sindaco di Cerveteri, Rossella Muroni, deputata di Leu. Tra i presenti, ma come osservatori, c'erano anche Marco Furfaro di Futura e Annalisa Corrado di Possibile.

Come ha scritto anche sul suo account Facebook condividendo lo slogan del nuovo progetto europeo, Pizzarotti ha sottolineato che lui e i suoi alleati sono in campo "per una nuova idea di Europa, alternativa ai populismi e ai sovranisti". In sostanza alternativa a chi è oggi al comando in Italia.

Sia Pizzarotti sia i Verdi hanno detto che è impossibile un'alleanza con il M5S a livello europeo, anzi, il sindaco di Parma l'ha definita "inimmaginabile" e Frassoni ha aggiunto che loro sono assolutamente alternativi. Il sindaco di Parma ha anche aggiunto:

"Noi vogliamo essere europeisti convinti per una Europa cambiata in meglio"

E per quanto riguarda il PD, in particolare Nicola Zingaretti, governatore della Regione Lazio e candidato alla segreteria Dem, che ha proposto una lista unitaria per le Europee, Verdi e Italia in Comune hanno detto, attraverso Elena Grandi, che "il congresso dem non è affare che ci riguardi".