Europee, Zingaretti: "Il simbolo non è un dogma". Calenda è d'accordo, Martina no

Di redazione Blogo.it venerdì 11 gennaio 2019

Il PD discute su una lista aperta in vista delle elezioni di maggio.

Anche se prima c'è il Congresso da affrontare, in casa PD è giusto che si cominci a pensare anche alle Elezioni europee, sebbene sia difficile prendere decisioni importanti prima di avere il nome del segretario. Intanto però tra i principali rappresentati del partito si fa strada l'idea di presentarsi con una lista aperta. È una proposta partita da Nicola Zingaretti, Presidente della Regione Lazio (ossia l'unico Dem vincitore il 4 marzo 2018), e che è ben accolta anche dagli altri, ma non in toto.

Zingaretti, in particolare, in una intervista al Messaggero propone un "cartello" di sinistra, aperto dunque alle associazioni, alla società civile e agli altri partiti di sinistra, in cui il PD svolga un ruolo da promotore e spiega anche che i Dem potrebbero rinunciare al proprio simbolo per promuovere questa larga coalizione di sinistra.

Si è detto subito d'accordo con Zingaretti l'ex ministro dello Sviluppo Economico Carlo Calenda, mentre Matteo Richetti, che è il "socio" di Maurizio Martina, ritiene che la proposta di lista aperta sia un punto sul quale si è data ampia disponibilità e lo conferma anche lo stesso Martina, che vuole rivolgersi a tanti democratici e riformisti, ma aggiunge:

"So che Carlo Calenda insieme a tanti altri sta lavorando a un Manifesto di progetto e guardo con molto interesse a questo sforzo"

Tuttavia Martina non è molto d'accordo sull'idea di rinunciare al simbolo del PD:

"Il simbolo del PD è un patrimonio di cui andare orgogliosi. Esprime l'impegno di migliaia di persone che si battono per un'Italia più giusta. Il punto non è rinunciarvi ma metterlo al servizio insieme ad altri per una grande battaglia per la nuova Europa contro i nazionalpopulisti di casa nostra"

E Martina aggiunge:

"Dobbiamo promuovere una lista aperta che si rivolga ai tanti democratici e riformisti che vogliono battersi per la nuova Europa. Per me non si tratta di rinunciare al simbolo PD ma di concorrere a una proposta più larga"

Sono d'accordo con la proposta di Zingaretti gli altri partiti di sinistra come Futura e LeU e tra questi, in particolare, Laura Boldrini.