Radio Padania e il finanziamento del MISE: il PD va all'attacco

Il Partito Democratico va all'attacco del vicepremier Luigi Di Maio, che sarebbe pronto a concedere un finanziamento pubblico da 70mila euro a Radio Padania. L'esecutivo di Giuseppe Conte non conferma né smentisce.

Né Luigi Di Maio né Matteo Salvini, di solito sempre pronti a commentare a tempo record gli eventi e le notizie che li riguardano direttamente, sono ancora intervenuti sul finanziamento a Radio Padania che il Ministero dello Sviluppo Economico sarebbero pronto ad erogare.

I due vicepremier, già attivissimi su Facebook dalle prime ore di oggi, hanno ignorato le varie chiamate in causa da parte del Partito Democratico, nuovamente sul piede di guerra contro l'esecutivo di Giuseppe Conte.

Tra i primi a tuonare contro il Movimento 5 Stelle c'è stato il capogruppo dei senatori del PD, Andrea Marcucci, che via Twitter ha sottolineato l'ipocrisia di Luigi Di Maio:

Il bello è che dicevano di perseguire il modello Bbc. Tagliano progressivamente i fondi per l'editoria, dimezzano le risorse per la convenzione con Radio Radicale, però poi Di Maio stanzia 70 mila euro per Radio Padania.