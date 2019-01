Tria: "La disoccupazione non mi fa dormire"

Il Ministro dell'Economia Giovanni Tria conferma che il reddito di cittadinanza dovrebbe partire il 1° aprile 2019 e si dice tranquillo sul fatto che "il problema dell'Italia con Bruxelles" si sia risolto. Almeno per ora.

Il Ministro dell'Economia Giovanni Tria non vede l'Italia in recessione, ma in attesa di conoscere i dati relativi all'ultimo trimestre del 2018, ipotizza una situazione di stagnazione per il nostro Paese e di dice certo che nel 2019 il debito scenderà.

Il debito scenderà, è l’impegno del governo. Il calo sarà positivo per la crescita, poi questa dipenderà molto dalla politica monetaria e dalla congiuntura internazionale. Tra l’altro, sembra di vedere più cautela nelle politiche della Fed e di altre banche centrali.

Tria, intervistato dal Corriere Della Sera, è convinto che "il problema dell'Italia con Bruxelles" si possa considerare risolto, almeno per ora. È vero che l'UE seguirà da vicino il lavoro dell'Italia, così da assicurarsi che le promesse fatte nella legge di bilancio vengano mantenute, ma Tria non sembra preoccupato:

Io dico che, per ora, è risolto. Ovviamente in futuro c’è il tema del debito e della crescita con cui si aggiusta l’economia. Quando ci sia avvia per questa strada, bisogna sapere che i problemi non sono mai risolti: non per l’Italia, non per la Francia e per i vari Paesi.

Il Ministro prova a rassicurare sul fatto che il reddito di cittadinanza partirà il 1° aprile 2019, come promesso a più riprese dall'esecutivo di Giuseppe Conte in questi ultimi giorni - "Questo è il programma" - ma non sembra poi così convinto. Quello che, invece, non fa dormire la notte Giovanni Tria è la disoccupazione in Italia:

Non è tollerabile che un governo della sua proiezione programmatica veda la disoccupazione ancora sopra al 10%. Vanno rafforzati la crescita e rilanciati gli investimenti.