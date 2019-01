Cesare Battisti arriva a Ciampino alle 12:30 di lunedì 14 gennaio 2019

Di redazione Blogo.it domenica 13 gennaio 2019

La conferma l'ha data Matteo Salvini a "Non è l'Arena".

L'aereo italiano che riporterà Cesare Battisti in Italia è arrivato oggi in Bolivia nel tardo pomeriggio e ripartirà per tornare a Roma. A dare l'ora precisa dell'arrivo all'aeroporto di Ciampino è stato il ministro dell'Interno Matteo Salvini che, durante un'ospitata a "Non è l'Arena" di Massimo Giletti su La7, ha detto che il terrorista, latitante per più di 30 anni, atterrerà alle 12:30 di domani, 14 gennaio 2019.

Poche ore prima il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte aveva detto che Battisti tornerà con un volo da Santa Cruz a Roma e aveva specificato di aver parlato al telefono con il Presidente del Brasile Jair Bolsonaro, cui ha fatto i propri ringraziamenti per "l'efficace collaborazione". Conte ha scritto:

"È un grazie con il quale sento di interpretare anche il sentimento delle famiglie delle vittime e di tutti coloro che chiedevano fosse fatta giustizia. Siamo soddisfatti di questo risultato che il nostro Paese sta aspettando da troppi anni"

Salvini ha parlato con Maurizio Campagna, fratello di Andrea Campagna, una delle vittime di Battisti, sempre durante "Non è l'Arena". Il ministro ha detto che Battisti "deve marcire in galere fino all'ultimo dei suoi giorni".

Domani a Ciampino il ministro dell'Interno sarà presente ad aspettare l'arrivo di Battisti che è stato espulso dalla Bolivia direttamente verso l'Italia, quindi senza passare dal Brasile, con l'accusa di ingresso illegale nel Paese. Proprio nell'aeroporto Viru Viru di Santa Cruz è avvenuta la consegna da parte dell'Interpol boliviana all'Interpol italiana.

Il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede ha detto che Battisti sarà portato nel carcere più vicino allo scalo di atterraggio, dunque presumibilmente nel carcere romano di Rebibbia.