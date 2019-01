Europee, Di Maio-Di Battista: evento a sorpresa su Facebook. Via alla campagna elettorale

Di redazione Blogo.it domenica 13 gennaio 2019

I due dovrebbero collegarsi da Strasburgo.

Domani mattina, lunedì 14 gennaio 2019, alle ore 10, Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista hanno qualche importante annuncio da fare ai loro follower e lo faranno, insieme, attraverso le rispettive pagine Facebook, con un evento in diretta. Lo hanno annunciato oggi, ovviamente sempre tramite il noto social network.

Secondo Repubblica, i due principali esponenti del MoVimento 5 Stelle si collegheranno da Strasburgo, sede del Parlamento Europeo, e lanceranno ufficialmente la campagna elettorale per le elezioni europee di maggio.

Secondo quanto si sa finora, Di Battista, che al momento non è parlamentare e non ha incarichi di governo a differenza di Di Maio, che, lo ricordiamo, è vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico nel governo Conte, non dovrebbe candidarsi neanche alle europee, ma sarà impegnato attivamente nella campagna elettorale, così come lo è stato per elezioni del 4 marzo, pur non essendo candidato nemmeno in quel caso.

Dopo il suo lungo viaggio Oltreoceano, Di Battista è tornato apposta per il nuovo appuntamento elettorale e sarà impegnato sia nei comizi, sia nelle ospitate in tv. Per quanto riguarda le liste dei candidati dal MoVimento 5 Stelle alle europee, invece, l'ultima parola è sempre del "capo politico", ossia Di Maio.

Di Maio è anche impegnato a trovare altri alleati per il suo gruppo parlamentare europeo. Servono infatti sei partiti di sei diverse nazionalità e per ora ha trovato accordi con un partito polacco, uno croato e uno finlandese, mentre ha avuto un due di picche dai gilet gialli e a quanto pare anche dai Verdi che, invece, si sono alleati con Italia in Comune di Federico Pizzarotti, ex pentastellato della prima ora.