Europee, Di Maio e Di Battista in auto verso Strasburgo: "Cambieremo l'UE"

Di redazione Blogo.it lunedì 14 gennaio 2019

Il vicepremier Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista si sono collegati in diretta durante il viaggio in auto verso Strasburgo per annunciare l'intenzione del MoVimento 5 Stelle di cambiare l'UE in caso di trionfo alle prossime elezioni europee.

Come annunciato ieri sera, Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista hanno tenuto stamattina una breve diretta Facebook mentre erano in viaggio, in automobile, verso Strasburgo. Il vicepremier alla guida e il compagno di partito sul sedile del passeggero hanno dato il via alla campagna elettorale per le elezioni europee, dicendosi pronti a "cambiare l'UE" col Movimento 5 Stelle.

I due, alternandosi nelle dichiarazioni, hanno spiegato che per cambiare le cose in Europa è necessario cambiare alcuni trattati e quello è proprio uno degli obiettivi del Movimento 5 Stelle:

C'è da fare una battaglia sul merito di alcuni trattati: allargare la platea di chi beneficia di diritti economici e sociali e aumentare i fondi per i dissesto.

In quella che era una diretta senza una chiara scaletta da seguire, i due hanno coinvolto gli utenti collegati in diretta e hanno risposto ad alcune domande, a cominciare dal reddito di cittadinanza che arriverà nei prossimi mesi.

Di Maio ha assicurato che il sito internet che servirà per inoltrare le richieste sarà pronto a marzo e che il responso alle prime domande arriverà nel giro di poche settimane:

Il sito internet per chiedere il reddito di cittadinanza sarà pronto nel mese di marzo. Da quel momento nel giro di qualche settimana vi diremo se la persona che ha fatto domanda può accedere al reddito oppure no. E se si, dopo pochi giorni avrete una telefonata del navigator. Non è stato facile ma ci siamo quasi.

La diretta si è poi interrotta quando il mezzo guidato da Luigi Di Maio è stato bloccato alla dogana per i controlli di rito.





Buongiorno! Siamo in viaggio con Alessandro. Volete sapere dove stiamo andando? Collegatevi! Pubblicato da Luigi Di Maio su Lunedì 14 gennaio 2019