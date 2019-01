Fico, messaggio a Salvini: "M5S costituzionalmente contrario alla TAV"

Di redazione Blogo.it lunedì 14 gennaio 2019

Il presidente della Camera, Roberto Fico, dice no al referendum sulla Tav proposto dalla Lega: le parole dell’esponente pentastellato a Il Fatto Quotidiano

Roberto Fico ribadisce che il Movimento 5 Stelle è contrario alla Tav Torino-Lione: il presidente della Camera dei Deputati ha rilasciato oggi un’intervista a Il Fatto Quotidiano, respingendo in sostanza la proposta della Lega di dare la parola agli italiani tramite un referendum. "Il M5s è costituzionalmente contrario a quest'opera. Ricordo - argomenta Fico - che la prima riunione nazionale dei meet up venne fatta nel 2005 a Torino, per unirsi alla protesta dei No Tav". Un’altra brutta gatta da pelare, dunque, per la maggioranza di governo: Lega e Movimento 5 Stelle hanno avuto diversi confronti accesi negli ultimi giorni, oltre che sulla TAV anche su trivelle e migranti.

"In questi 14 anni - aggiunge il presidente della Camera - non è mai stata ventilata una posizione del genere. Il Movimento si era preso la responsabilità di annullare l'opera, in quanto la riteneva un'involuzione e non un progresso dopo aver analizzato di tutto e di più sul TAV". Insomma, cambiare linea ora significherebbe andare contro la base, che tra l’altro è già in fibrillazione per diverse tematiche negli ultimi tempi. "Sabato a Torino sono di nuovo scesi in piazza per il sì al Tav. E la Lega spinge per un referendum. Bisognerebbe innanzitutto chiarire di che tipo di referendum parliamo - insiste Fico -. E comunque per la Costituzione per indirne uno servono 500mila firme, e se accadesse non avrei nulla da dire. Piuttosto avrei da dire se il Movimento appoggiasse un referendum sul Tav, questione che non ha mai lontanamente posto".

Insomma, il "sì al referendum sarebbe un grande problema" per il M5S e la maggioranza intera, che fin qui ha retto nonostante le divergenze su diverse tematiche. Considerato che però lo scarto si è assottigliato al Senato e presto dovranno essere discussi provvedimenti che lasciano presagire battaglia, Salvini e Di Maio sapranno trovare una nuova sintesi?