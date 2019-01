Monetine Fontana di Trevi tolte alla Caritas: interviene Virginia Raggi

Di redazione Blogo.it lunedì 14 gennaio 2019

È ancora polemica sulla decisione di sottrarre alla Caritas le monetine gettate dai turisti nell’acqua di Fontana di Trevi: "stiamo valutando", dice il sindaco

Il Comune di Roma vuole "riprendersi" l’incasso delle monetine gettate dai turisti in Fontana di Trevi e la polemica inevitabilmente infuoca. Il sindaco Virginia Raggi interviene in prima persona e si dice fiduciosa, ma sono in tanti a chiedere che si continui a donare le monetine alla Caritas. Ogni anno, sono milioni i turisti che per buon auspicio o semplicemente per tradizione gettano monetine nell’acqua della celeberrima fontana, tanto che i dipendenti di Acea raccolgono una cifra che si aggira intorno a 1,5 milioni di euro.

In base ad una convenzione firmata nel 2001, questi soldi vengono “girati” alla Caritas che li utilizza per attività benefiche. La convenzione è però scaduta e secondo le ultime indiscrezioni l’amministrazione capitolina vorrebbe utilizzare in tutto o in parte l’incasso delle monetine per tappare qualche buco nelle casse che versano in condizioni disastrate ormai da anni e anni. Si tratta di una questione che aveva scatenato polemiche già lo scorso anno, ma alla fine la prima cittadina di Roma decise di prorogare per un altro anno la convenzione.

Roma e la Caritas fanno a metà?

Ora, però, si ricomincia da capo e Virginia Raggi ha deciso di prendere di petto l’argomento convocando una riunione nel corso della quale chiederà chiarimenti in merito al nuovo dispositivo che dovrebbe entrare in vigore a partire da aprile e che subentrerà sostanzialmente alla gestione diretta delle monetine della Caritas. La sindaca si dice fiduciosa sulla possibilità che si trovi una soluzione che coniughi l’esigenze del Comune di Roma e la Caritas, anche perché i rapporti con l’ente sono ottimi, come testimoniano le precedenti iniziative promosse anche dall’amministrazione.

Tra le ipotesi c’è quella che prevede una sorta di spartizione: dopo il conteggio, che sarebbe fatto dal Comune e non più da Caritas, metà andrebbero all’ente benefico, mentre l’altra parte sarebbe utilizzata dall’amministrazione per finanziare progetti sociali e la manutenzione ordinaria dello sterminato patrimonio culturale di Roma.