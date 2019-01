Vaccini, Grillo fischiato a Oxford dagli studenti: "Non siete cortesi"

Di redazione Blogo.it martedì 15 gennaio 2019

Beppe Grillo fischiato alla Oxford Union Society per la sua posizione titubante sui vaccini, il garante del M5s agli studenti: "siete tosti"

Beppe Grillo fischiato a Oxford. Il fondatore del M5s si è presentato alla Oxford Union Society, l’istituzione che organizza dibattiti legata alla prestigiosa Università inglese, entrando in sala bendato per il suo monologo. Ma non è stato certo quello il motivo della contestazione.

I problemi sono cominciati dopo, nella seconda parte dell’incontro, quella riservata alle domande del pubblico. Lo racconta il Corriere della Sera, l’unico giornale invitato all’evento nonostante il divieto imposto da Grillo di far partecipare i giornalisti.

Grillo, chiamato dalla Oxford Union Society perché ritenuto "uno dei politici più rappresentativi d’Europa" ha spaziato dalla Brexit alla grande finanza passando per il problema dei senzatetto a Oxford.

Quando le domande si sono fatte più casalinghe, ad esempio sulle responsabilità del M5s quale partito non più di lotta ma di governo, Grillo ha glissato suscitando irritazione tra studenti e professori. Ma è sul tema vaccini che Beppe è caduto. A precisa domanda avrebbe risposto: "Non sono contro in assoluto, ma solo contro la loro obbligatorietà".

Una risposta nel solco "dell’obbligo flessibile",espressione coniata dal ministro della salute Giulia Grillo per le vaccinazioni scolastiche; ministro che ha dovuto fare poi marcia indietro dopo rivolta dei dirigenti degli istituti.