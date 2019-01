Cesare Battisti dal carcere: "Sono malato e sono cambiato"

Di redazione Blogo.it martedì 15 gennaio 2019

Avrebbe detto: "Non mi dichiaro innocente, ma nemmeno mi accollo tutto ciò di cui mi accusano".

Trapelano le prime parole di Cesare Battisti dal carcere di Oristano, dove è stato portato ieri poco dopo il suo arrivo a Ciampino e dove dovrebbe stare in isolamento per sei mesi. È l'ex sindaco di Iglesias, ex Presidente della Sardegna ed ex deputato sardo Mauro Pili a riportare le prime frasi che Battisti avrebbe detto nel suo primo giorno nella Cayenna sarda.

Prima di tutto, non avrebbe ancora capito dove si trova e avrebbe chiesto: "Mi dite in quale parte del mondo mi trovo?". Poi avrebbe aggiunto: "Ormai è tutto finito! Ho 64 anni, sono malato, sono cambiato". E infine avrebbe anche detto: "Non mi dichiaro innocente, ma nemmeno mi accolto tutto ciò di cui mi accusano".

Lo stesso Pili fa notare:

"Iniziano le strategie difensive! dalle spiagge all'isolamento diurno. Ribadisco: il carcere di Oristano ha carenze di personale, mancano non meno di 100 agenti, il carico criminale è insopportabile per via di centinaia di capomafia e capi clan. Battisti deve essere portato altrove in carceri di massima sicurezza considerato che quello di Oristano nasce come carcere ordinario!"

L'ex militante dei Pac, che appena arrivato nel carcere è stato sottoposto a visite mediche e si è confrontato con l'educatore, ha ricevuto la visita del suo avvocato Davide Steccanella. La sua prima notte l'ha passata nella cella del blocco AS2 del carcere di Massama di Oristano, che è una struttura di alta sicurezza in cui sono detenuti esponenti della criminalità organizzata.

La sua famiglia lo difende. Oltre al fratello Vincenzo, che ha detto che "è una vittima" e se parla fa "crollare la politica", anche l'altro fratello, Domenico Battisti, è dalla sua parte:

"Cesare è mio fratello e non c'è cosa più importante di lui. Era un delinquente da quattro soldi e l'hanno fatto diventare un personaggio del cavolo. Io sono stato insieme a lui l'anno scorso, non l'ho mai abbandonato. È mio fratello ed è la cosa più importante che esista. I cani abbandonano i fratelli ma io no"