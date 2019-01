Reddito di cittadinanza e quota 100: oggi il Consiglio Dei Ministri

Di redazione Blogo.it giovedì 17 gennaio 2019

Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha confermato l'importante Consiglio Dei Ministri di oggi: "Il reddito di cittadinanza e quota 100 finalmente diventeranno leggi dello Stato"

L’atteso Consiglio dei Ministri dedicato all’approvazione del decreto che rende attuativi il reddito di cittadinanza e quota 100, i due cavalli di battaglia dell’esecutivo di Giuseppe Conte, si terrà nella giornata di oggi, probabilmente nel pomeriggio in orario ancora da definire.

Dopo le voci di ulteriore slittamento che si sono susseguite negli ultimi giorni, è stato il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte a fugare ogni dubbio, confermando l’importante appuntamento di oggi, che sarà anticipato da un vertice a Palazzo Chigi coi due vicepremier, Matteo Salvini e Luigi Di Maio, per mettere a punto gli ultimi dettagli:

Innanzitutto avremo un consiglio dei ministri importantissimo. Approveremo il decreto che contiene i due provvedimenti chiave di questo governo: il reddito di cittadinanza e quota 100, misure che molti italiani aspettano da tempo e che finalmente diventeranno leggi dello Stato.

Forse già in serata, quindi, gli italiani avranno tutti i dettagli sul reddito di cittadinanza, le tempistiche e quali saranno le modalità per fare la richiesta quando sarà il momento. E lo stesso sarà per quota 100, finora illustrata a grandi linee soltanto nella legge di bilancio approvata lo scorso dicembre.

