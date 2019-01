Berlusconi si candida alle Europee "per fermare questo governo. M5s come i comunisti"

Di redazione Blogo.it giovedì 17 gennaio 2019

Silvio Berlusconi si candida alla elezione europee. L’ex premier lo ha annunciato dalla Sardegna dove si trova in tour elettorale

Silvio Berlusconi si candida alle elezioni europee di primavera. L’ex premier lo ha annunciato oggi dalla Sardegna dove si trova in tour elettorale. Il leader di Forza Italia spiega che dietro la sua nuova discesa in campo ci sono due obiettivi collegati: quello di fermare "questo governo" e quello di difendere il liberalismo delle democrazie europee "come nel '94 quando decisi di fermare i comunisti".

Berlusconi punta quindi ad assumere un ruolo di rilievo nel Ppe e in Europa, contro la rete di alleanze sovraniste di Matteo Salvini che nei giorni scorsi ha parlato di un asse italo-polacco da sostituire a quello franco-tedesco.

Berlusconi è in Sardegna per sostenere la candidata azzurra Daniela Noli alle elezioni suppletive alla Camera del Collegio di Cagliari che si terranno domenica. Da Quartu il Cav ha lanciato la sua candidatura alle elezioni europee del 26 maggio 2019. Se sarà capolista in tutta Italia, per cercare di risollevare le sorti del partito, è ancora presto per dirlo.

Di certo c'è che per l'ex presidente del Consiglio il governo gialloverde deve andare a casa il prima possibile. Berlusconi ha precisato che si candiderà per senso di responsabilità: "Alla bella età che ho, ho deciso per senso di responsabilità di andare in Europa dove manca il pensiero profondo del mondo".

Il presidente di Forza Italia pensa "che ci sia bisogno di cambiare questo Governo, perché una parte, quella dei 5 Stelle, è fatta da persone che non hanno alcuna esperienza né competenza. Sono come quei signori della sinistra comunista del 1994, ma in più hanno questo grave difetto".

Berlusconi punterà su un governo nemico del lavoro e delle imprese, con la Lega bloccata dal Movimento 5 stelle su grandi opere e taglio delle tasse. Per il rilancio di Forza Italia c’è già una data: il 26 gennaio il partito compirà 25 anni e in questa occasione i "gilet azzurri" manifesteranno nelle piazze italiane al grido di "meno tasse e più lavoro".