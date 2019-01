Inps: nel 2018 pensioni liquidate -20,4%

Di redazione Blogo.it giovedì 17 gennaio 2019

Con l’innalzamento del requisito di vecchiaia delle donne e quello per l'assegno sociale nel 2018 liquidate 483.309 pensioni contro le 607.525 del 2017

L’Inps ha pubblicato il nuovo report sui flussi di pensionamento, dal quale emerge che nel 2018 sono state liquidate complessivamente 483.309 pensioni con un calo del 20,4% rispetto alle 607.525 dell’anno precedente. L’istituto nazionale della previdenza sociale ricorda che proprio nell’anno appena concluso è stato innalzato il requisito di vecchiaia delle donne, oltre a quello per l’assegno sociale, che è stato portato a 66 anni e sette mesi, come per gli uomini.

Le pensioni di vecchiaia nel 2018 sono state in totale 125.293 (-39,4%) e le anticipate 140.752. Inoltre, si legge all’interno dello stesso report, nell’anno in cui è entrato in vigore l’innalzamento dell’età da 65 anni e sette mesi a 66 anni e sette mesi sono stati liquidati 16.621 assegni sociali, -79% rispetto al 2017 quando sono stati 79.257. Quanto all’anno appena iniziato, è scattato un nuovo aumento dell’età per accedere agli assegni sociali, che prescinde dal versamento dei contributi a 67 anni.