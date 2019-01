Genova, il sindaco Bucci: "Il nuovo ponte sarà percorribile dal 15 aprile 2020"

Di redazione Blogo.it venerdì 18 gennaio 2019

Il sindaco di Genova e commissario straordinario per la ricostruzione del viadotto Morandi ha assicurato che la nuova struttura sarà percorribile dai mezzi entro l'aprile 2020.

Il nuovo ponte di Genova, quello che sorgerà al posto del viadotto crollato lo scorso 14 agosto, sarà completato alla fine del 2019, ma affinché sia percorribile sarà necessario qualche mese in più. Lo ha confermato oggi il sindaco di Genova e commissario straordinario per la ricostruzione Marco Bucci nel giorno della firma del contratto per la demolizione dei resti di viadotto Morandi e per la ricostruzione del ponte.

L'evento si è tenuto nella sede del comune di Genova, Palazzo Tursi, e vi hanno preso parte le principali parti coinvolte, dai demolitori ai costruttori, passando ovviamente per lo stesso sindaco Bucci e l'architetto Renzo Piano, ha progettato la nuova opera e che farà da supervisore all'intero progetto.

Il sindaco, nella breve conferenza stampa che ha fatto seguito alla firma del contratto, ha illustrato le nuove tempistiche:

Oggi è un bel giorno per Genova perché firmiamo il contratto unico per la demolizione e la ricostruzione del ponte. Demolitori e costruttori lo firmano insieme ma mantengono ciascuno le proprie responsabilità. [...] Come data di consegna dell'impalcato abbiamo indicato fine 2019, ma non sarà ancora percorribile. Come percorribilità abbiamo invece indicato come data limite il 15 aprile 2020.

Se sulla prima data c'è una certezza, la seconda è il termine ultimo fissato dalle parti coinvolte e non è escluso che la prima automobile possa percorrere il ponte prima di quel 15 aprile 2020. Durante la conferenza è intervenuto anche Renzo Piano, che ha ribadito quanto già affermato negli ultimi mesi, promettendo una durata record per il nuovo ponte:

Un ponte durevole, che stia in piedi mille anni. Bello, solido, semplice. [...] Oggi si firma un documento, ma si è già iniziato a lavorare da qualche tempo, con una collaborazione costruttiva, sono molto contento perché c'è un bel team, si tratta di edificare, una bellissima parola.