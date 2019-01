Migranti, Sea Watch soccorre 47 persone. Salvini: "Si scordi di ricominciare la solita manfrina"

Di redazione Blogo.it sabato 19 gennaio 2019

La nave Sea Watch 3, tornata in mare dopo aver attraccato a Malta dopo Natale, ha tratto in salvo 47 persone che rischiavano di morire annegate ed è alla ricerca di un porto in cui attraccare. Salvini ribadisce il no dell'Italia.

La nave Sea Watch 3 è tornata in mare da pochi giorni - dopo lo sbarco dei 49 migranti a Malta e un lungo braccio di ferro tra i Paesi UE per accoglierli - ed ha già tratto in salvo altre 47 persone che si trovavano a bordo di un gommone in difficoltà nel Mediterraneo dopo le segnalazioni fatte dall'aereo Moonbird della stessa Ong.

L'operazione di salvataggio è stata completata e i migranti sono stati accolti a bordo della nave, che ora è di nuovo alla ricerca di un porto in cui attraccare. Il Ministro dell'Interno Matteo Salvini è stato tra i primi a rispondere all'appello, ribadendo la chiusura dei porti italiani:

Una Ong ha recuperato decine di persone. Si scordi di ricominciare la solita manfrina del porto in Italia o del 'Salvini cattivo'. In Italia no. Vada a Belino e faccia il giro lungo passando da Rotterdam, facendoli scendere ad Amburgo.

E neanche 24 ore dalla tragedia costata la vita a decine di persone al largo di Tripoli - il bilancio non è ancora stato accertato - Salvini sembra attribuire ancora alle Ogn quelle morti, rifiutandosi ancora una volta di accogliere in Italia persone in difficoltà, persone che visto cosa è accaduto neanche un mese fa, saranno probabilmente costretta a trascorrere giorni e giorni in mare in attesa di capire cosa succederà loro.

Da Malta non sono ancora arrivate dichiarazioni, ma la linea del governo maltese è chiara da mesi, così come quella italiana. Si preannuncia, quindi, un nuovo braccio di ferro tra i Paesi UE.

Wir haben soeben 47 Menschen aus einem Schlauchboot gerettet. Zuvor hatten Watch The Med - Alarmphone sowie Moonbird das... Posted by Sea-Watch on Saturday, January 19, 2019

Foto | Sea Watch