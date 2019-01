Migranti, Open Arms: "8 morti al giorno". Salvini: "Mai complice degli scafisti"

Di redazione Blogo.it domenica 20 gennaio 2019

Il Ministro dell'Interno Matteo Salvini torna a difendere la propria posizione sui migranti, puntando il dito contro gli scafisti e le Ong che operano nel Mediterraneo e salvano vite.

Almeno duecento persone hanno perso la vita nel Mediterraneo in queste ultime ore e la Ong Open Arms, la cui nave è ancora bloccata nel porto di Barcellona dopo l'ultimo sbarco, ha snocciolato gli ultimi drammatici dati secondo i quali 8 persone muoiono nel Mar Mediterraneo ogni giorno, sottolineando quanto sia necessario avere almeno una seconda nave a pattugliare le zone più a rischio.

Wasting time is losing lives! While our ship is blocked, 8 people die in the Mediterranean Sea every day.

Share and help us to sail! #FreeOpenArms pic.twitter.com/Eq5GWw8XNl — Open Arms ENG (@openarms_found) 20 gennaio 2019

Il Ministro dell'Interno Matteo Salvini, invece, continua a vederla in modo diametralmente opposto e stamattina, dopo le sue dichiarazioni di ieri, è tornato a difendere la propria posizione, tra un piatto di tagliatelle ancora da cucinare e una foto di babà farciti. Salvini, ancora una volta tira in ballo gli scafisti e accusa le Ong, dimenticando quanta gente è già morta in mare in queste prime settimane del 2019:

Io non sono stato, non sono e non sarò mai complice dei trafficanti di esseri umani, che con i loro guadagni investono in ARMI e DROGA, e delle Ong che non rispettano regole e ordini.

Un altro post di propaganda che tira in ballo la sinistra italiana e punta il dito contro quei sindaci che non sono allineati con la sua posizione e che, a suo dire, non avrebbero a cuore gli interessi degli italiani:

Quanto a certi sindaci e governatori di PD e sinistra anziché denunciare la presunta violazione dei "diritti dei clandestini", dovrebbero occuparsi del lavoro e del benessere dei loro cittadini, visto che sono gli italiani a pagare loro lo stipendio.

IN 1 MINUTO SALVINI ASFALTA I SINDACI DEL PD Io non sono stato, non sono e non sarò mai complice dei trafficanti di esseri umani, che con i loro guadagni investono in ARMI e DROGA, e delle Ong che non rispettano regole e ordini.

Quanto a certi sindaci e governatori di PD e sinistra anziché denunciare la presunta violazione dei "diritti dei clandestini", dovrebbero occuparsi del lavoro e del benessere dei loro cittadini, visto che sono gli italiani a pagare loro lo stipendio. Sbaglio? Posted by Matteo Salvini on Saturday, January 12, 2019

