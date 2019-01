Martina (PD) contro Salvini: "Salvi vite e non faccia propaganda"

Di redazione Blogo.it domenica 20 gennaio 2019

Il segretario uscente del Partito Democratico, Maurizio Martina, attacca il governo e il ministro Salvini su tutti dopo gli ultimi morti in mare

Maurizio Martina, segretario del Partito Democratico che nel giro di qualche settimana dovrà essere rimpiazzato, torna ad attaccare il governo. L’ex ministro, commentando le ultime notizie relative ai migranti morti in mare nel tentativo di attraversare il Mediterraneo, ha dichiarato: "Intanto bisogna salvare le vite. È inutile girare attorno alle questioni quando ci sono emergenze come quelle che stanno purtroppo accadendo in questi giorni. Come prima cosa bisogna salvare vite - insiste - , non armare una propaganda contro le ong come fatto da Salvini".

Migranti, Open Arms: "8 morti al giorno". Salvini: "Mai complice degli scafisti" Il Ministro dell'Interno Matteo Salvini torna a difendere la propria posizione sui migranti, puntando il dito contro gli scafisti e le Ong che operano nel Mediterraneo e salvano vite.

Insomma, l’obiettivo di Martina è la politica del governo Conte dettata dal ministro Matteo Salvini, che ha disposto da tempo la chiusura dei porti alle navi delle Ong. Le parole del segretario dem arrivano tra l’altro a poche ore da un suo tweet che andava sostanzialmente nella stessa direzione: "C’è un ministro che dopo l’ultima strage nel Mediterraneo da la colpa alle ONG #senzavergogna".