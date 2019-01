Di Maio: "Assumeremo 10 mila tutor per il reddito di cittadinanza"

Di redazione Blogo.it domenica 20 gennaio 2019

Il vicepremier Luigi Di Maio è stato oggi ad Avezzano per incontrare i candidati alle elezioni regionali abruzzesi del prossimo 10 febbraio, le sue dichiarazioni

Luigi Di Maio, ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, ha parlato da Avezzano, dove si è recato per incontrare i candidati del Movimento 5 Stelle alle elezioni regionali abruzzesi che si terranno il prossimo 10 febbraio. Il vicepremier ha difeso ancora una volta il reddito di cittadinanza, soffermandosi sui cosiddetti navigator, ovvero i tutor che dovranno aiutare coloro i quali che percepiscono il “rdc” a trovare un impiego. "Ne assumeremo 10mila - ha promesso Di Maio - Noi crediamo nelle misure che abbiamo appena approvato, mandiamo in pensione un milione di persone con quota 100 e aiutiamo 5 milioni di persone con il reddito di cittadinanza".

Negli ultimi giorni il governo ha subito numerose critiche perché il decretone che ha definito il reddito di cittadinanza e quota 100 prevede incarichi di collaborazione per i tutor che dovranno guidare i disoccupati verso il mondo del lavoro. Una sorta di paradosso: la normativa prevede che i navigator siano scelti tramite "una procedura di selezione pubblica per contratti con le professionalità necessarie" di cui si occuperà l'Anpal, ovvero l'agenzia nazionale per le politiche attive per il lavoro. "Li assumeremo subito - aggiunge il vicepremier del M5S - , faremo dei colloqui, con l'impegno di stabilizzarli con un contratto che riguarda la collaborazione con l'agenzia nazionale per le politiche attive per il lavoro".