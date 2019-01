Tiziano Renzi contro l'ex dipendente cui deve 90 mila euro (Video Le Iene)

Di redazione Blogo.it domenica 20 gennaio 2019

Tiziano Renzi, papà dell'ex premier Matteo, raggiunto nuovamente dall'inviato de Le Iene Filippo Roma: ecco cosa è successo

Tiziano Renzi, papà dell’ex premier Matteo, è stato raggiunto nuovamente da Filippo Roma de Le Iene. L’imprenditore toscano, infatti, aveva invitato la trasmissione Mediaset a tornare da lui qualora ci fossero state persone che vantino dei crediti nei suoi confronti. "Se qualcuno dimostra di aspettare dei soldi, venga pure, ne rispondo io", aveva detto in merito alla vicenda dell’Arturo Srl. Ebbene, Roma ha portato con sé l’ex strillone Omogui Evans, che stando alle sentenze ha vinto una causa in base alla quale Tiziano Renzi dovrebbe dargli qualcosa come 90mila euro di stipendi mai pagati.

Per nulla collaborativo, invece, il papà del senatore del Partito Democratico ha prima accusato l’inviato de Le Iene di essere un ballista, poi nei confronti di Evans, che continua con il suo brano tormentone contro Tiziano Renzi, lo stesso gli urla: "faccia di merda". Prima di allontanarsi dalla troupe, il papà del politico di Rignano ha ribadito di voler affrontare tutti “in tribunale”.

