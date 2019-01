Di Battista: "Toninelli massacrato dai media? C'è Benetton dietro"

Di redazione Blogo.it domenica 20 gennaio 2019

Alessandro Di Battista ospite di Che tempo che fa, ha ribadito di non volersi candidare alle prossime elezioni europee con il Movimento 5 Stelle

Alessandro Di Battista, rientrato dal suo viaggio in America Latina, è stato questa sera ospite della trasmissione "Che tempo che fa". L’ex parlamentare del Movimento 5 Stelle ha ribadito al conduttore Fabio Fazio di non volersi candidare alle elezioni europee, preferendo "aiutare da fuori" il vicepremier Luigi Di Maio e la sua squadra. "Il reddito di cittadinanza è una cosa che mi rende orgoglioso", ha ammesso Di Battista, che sta comunque partecipando alla campagna elettorale per alcune elezioni locali. Quanto agli errori commessi dal Movimento, l’ex deputato pentastellato è sicuro: "Sono stati fatti al livello comunicativo. Penso al ministro Danilo Toninelli massacrato per una gaffe, ma pochi giorni fa ha bloccato l'aumento dei pedaggi".

A proposito del ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli, Di Battista ha poi dichiarato che secondo lui dietro la cosiddetta “macchina del fango” ci sarebbero i Benetton per via di quanto accaduto con Autostrade: "Ai cittadini interessa più questo che altro. Toninelli è stato massacrato dai media, ma per me dietro c'è la mano di Benetton. Non ho le prove, è la mia opinione e me ne assumo la responsabilità. Da quando ha parlato di revoca della concessione ad Autostrade è stato massacrato - insiste - . È il miglior ministro del governo".

Di Battista: "Sondaggi lasciano il tempo che trovano"

Quanto agli ultimi sondaggi che danno la Lega nettamente avanti al Movimento 5 Stelle, con un sostanziale ribaltamento dei rapporti di forza rispetto alle elezioni del marzo scorso, Di Battista afferma: "Non è scontato che ci sia un ribaltamento delle forze che formano il governo. I sondaggi - conclude - lasciano il tempo che trovano, consiglio di guardarli poco".