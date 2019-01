Cagliari, elezioni suppletive: vince Andrea Frailis del centrosinistra

Di redazione Blogo.it lunedì 21 gennaio 2019

Dopo aver espulso il deputato velista Andrea Mura, il Movimento 5 Stelle ha perso il seggio: i cittadini hanno preferito il candidato del centrosinistra Andrea Frailis. Affluenza ai minimi storici.

Si sono tenute ieri le elezioni suppletive per la Camera nel collegio di Cagliari, quello di cui faceva parte il deputato velista del Movimento 5 Stelle Andrea Mura, espulso nel luglio dello scorso anno dopo le polemiche sulle sue assenze e il suo modo di fare politica e dimessosi dal Parlamento poche settimane dopo. Una volta rimasto vacante quel seggio sono state indette nuove elezioni e ieri quel posto è andato al giornalista cagliaritano Andrea Frailis del centrosinistra.

Frailis, candidato dei Progressisti di Sardegna, è stato eletto col 40,46% delle preferenze, riuscendo a battere il candidato di M5S Luca Caschili (28.92%) e quella di Forza Italia Daniela Noli, arrivata terza col 27,80% dei voti.

Se il centrosinistra può festeggiare la riconquista della maggioranza a Cagliari, dall'altro lato non si può non notare l'affluenza decisamente bassa. Su 251.649 aventi diritto, soltanto in 39.101 si sono recati ai seggi per esprimere la propria preferenza, più precisamente il 15,54% del totale.

A nulla, in ogni caso, sono servite le sfilate in Sardegna di Silvio Berlusconi, Matteo Salvini, Luigi Di Maio e il ministro Danilo Toninelli. Il centrosinistra, pur senza supporto ufficiale da Roma, si è portato a casa la vittoria. Caso eccezionale o sentore di un nuovo cambiamento in arrivo?