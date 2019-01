Suppletive Sardegna. PD festeggia Frailis. Renzi: "Il palloncino populista si sgonfia"

Il Pd festeggia la vittoria del candidato dem alle suppletive per la Camera nel collegio di Cagliari: i commenti da Renzi a Zingaretti

Il Pd nazionale festeggia la vittoria del candidato del centrosinistra sardo alle elezioni suppletive per la Camera nel collegio di Cagliari. Andrea Frailis prende il posto del "deputato velista" Andrea Mura, eletto con il M5s e che poi ha lasciato il parlamento, in polemica, dopo l’espulsione dal Movimento che lo accusava di essere troppo assente da Montecitorio.

Su Twitter il presidente del Pd Matteo Orfini scrive: "Il centrosinistra vince le suppletive nel collegio di Cagliari. Complimenti a Andrea Frailis, a tutta la coalizione e al Pd Sardegna".

Dello stesso tenore il commento del candidato segretario Maurizio Martina mentre l’altro candidato alla segreteria dem Nicola Zingaretti fiuta già un principio di cambiamento con la vittoria del centrosinistra alle suppletive in Sardegna: "Forza Frailis, dai che la storia si può cambiare".



Matteo Renzi parla di "pessima affluenza" ma di una "ottima vittoria" di Frailis: "Il palloncino populista ha sondaggi, Tg, propaganda: ma prima o poi si sgonfia" avverte l’ex premier.

Pessima l’affluenza in Sardegna. Ma ottima la vittoria di Andrea Frailis. Un velista grillino torna in mare, una persona seria del centrosinistra arriva in Parlamento. Il palloncino populista ha sondaggi, Tg, propaganda: ma prima o poi si sgonfia. #TempoGalantuomo