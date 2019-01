Fico: "Accoglienza fondamentale. Baciamano a Salvini? Imbarazzante"

Di redazione Blogo.it lunedì 21 gennaio 2019

Roberto Fico torna a parlare di accoglienza ai migranti. E sembra distanziarsi anche dal capo politico del MoVimento 5 Stelle. Poi interviene sul baciamano a Salvini ad Afragola

Il presidente della Camera Roberto Fico torna a parlare di accoglienza dei migranti. E sembra distanziarsi dalla posizione, sempre più vicina a quella di Matteo Salvini, del capo politico del MoVimento 5 Stelle Luigi Di Maio.

"Come terza carica dello Stato - ha detto oggi l'esponente pentastellato - vi dico che l'accoglienza è fondamentale. Ogni volta che muore una persona nel Mediterraneo, così come in altre parti del mondo, ci dobbiamo sentire coinvolti".

Dopo i due naufragi nel Mediterraneo degli ultimi giorni che secondo i testimoni sopravvissuti sono costati la vita a 170 persone e dopo il salvataggio, ieri, di un barcone in avaria al largo di Misurata, il presidente di Montecitorio ha invitato a predisporre un "nuovo progetto" di accoglienza e aiuto: "Va bene anche il piano di investimenti per l'Africa ma deve essere chiaro e trasparente".

Fico è poi intervento sull'argomento del baciamano al ministro dell'Interno Matteo Salvini da parte di un disoccupato di Afragola che è in attesa del reddito di cittadinanza: "È accaduto. È una situazione imbarazzante. Sono accadute anche a me situazioni imbarazzanti che vanno smontate".

Il presidente della Camera dei deputati ha parlato con la stampa a margine della sua visita odierna al parco di Capodimonte a Napoli.