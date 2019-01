Salvini sui muri di Milano diventa "Selfini" per la sua "politica infantile"

Di redazione Blogo.it lunedì 21 gennaio 2019

Le opere sono dell'artista Cristina Donati Meyer .

L'"artivista" (fusione di "artista" e "attivista") Cristina Donati Meyer ha oggi sparso in giro per Milano delle sue divertenti opere che raffigurano il ministro dell'Interno e vicepremier Matteo Salvini, leader della Lega, come un infante, ma rigorosamente munito di smartphone. È la stessa street artist a spiegare il significato di questa sua azione, intitolata "Politica (a) Social":

"Diversi ministri 'Selfini' sono apparsi sui muri in punti strategici della città. L’opera intende additare l’abuso dei (a) Social da parte della politica e del Ministro degli Interni in particolare, il quale ad ogni ora twitta e posta su ogni argomento e sui propri pasti, mentre 100 persone stanno annegando nel Mediterraneo, tra Italia e Libia e mentre 5 milioni di italiani fanno la fame"

E continua nel suo comunicato ufficiale:

"L’opera, esposta in più edizioni in diversi luoghi di Milano, rappresenta un Matteo Salvini nei panni, anzi nel pannolino, di un bimbo grassoccio con smartphone in mano (sullo schermo del quale appare la scritta 'Hate') e sul braccino tatuati l’uccellino di Twitter e la 'f' di Facebook. Uno dei 'Selfini' è apparso sui muri gialli del 'Museo del fumetto' in Viale Campania, 12, uno in piazza San Babila, uno sul Naviglio Grande in Ticinese, uno a Brera"

Poi aggiunge:

"Certo Salvini non è l’unico tra i politici ad abusare dei Social, tuttavia, oggi rappresenta l’emblema dell’apparire contro l’essere e del proclamare contro il fare. Ogni giorno il Ministro ci delizia con le sue merende e scorpacciate, anche durante un terremoto, un attentato o mentre 100 persone stanno affogando nel Mediterraneo a poche miglia da noi. È una concezione della politica infantile (da qui il bimbo), che contrasta con il ruolo di chi dovrebbe risolvere i problemi, anziché stare attaccato ai Social h 24. Salvini-Selfini, nelle ultime ore, ha twittato anche su un cittadino morto a seguito di un arresto, giustificando gli abusi delle forze di polizia e irridendo alle vittime della violenza istituzionale di questi anni, da Cucchi ad Aldovrandi, affermando 'Cosa avrebbero dovuto fare i poliziotti, offrirgli brioche e cappuccino?'. Ci piacerebbero dei politici che lavorano per risolvere i problemi del Paese e della povera gente, francamente di cosa mangiano e di quanto sono simpatici e sarcastici, non ce ne importa granché"

Video e Foto © Cristina Donati Meyer