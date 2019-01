Tria: "Sbagliato pensare a manovra correttiva. I nostri conti non corrono pericoli"

Di redazione Blogo.it lunedì 21 gennaio 2019

Il ministro dell'Economia ha parlato a margine dell'Eurogruppo.

Il ministro dell'Economia Giovanni Tria oggi ha parlato con i giornalisti al termine dell'Eurogruppo, nel corso del quale, come spesso succede, si è intrattenuto a lungo con il commissario agli Affari Europei Pierre Moscovici.

Tria ha detto:

"Bisogna lavorare per la crescita in questo momento, attuare la Manovra, e soprattutto lavorare a fondo per far ripartire gli investimenti pubblici, tutte le opere pubbliche, quelle bloccate, quelle che devono iniziare, è un compito importante non si può più filosofeggiare su questo"

Poi ha aggiunto che il momento è difficile e questo "contrasta con l'idea che bisogna fare politiche restrittive". Ha inoltre sottolineato che è sbagliato sostenere che l'Italia dovrà pensare a una manovra correttiva e ha spiegato:

"I nostri conti pubblici non corrono alcun pericolo, prima di tutto perché il quadro di finanza pubblica è stimato su una crescita tendenziale dello 0,6%"

E ha detto:

"Quando si fanno le previsioni e si fanno calcoli sommari di manovre correttive, in questo c'è un errore proprio basilare di impostazione"

Per quanto riguarda le manovre correttive, Tria ha specificato:

"Le manovre correttive si fanno se le entrate e le uscite da noi stimate dovessero cambiare, ma non perché cambia la congiuntura. In questo caso la Commissione darebbe più spazio perché aumenterebbe il gap con la crescita"

Il ministro ha anche ricordato che ci sono degli strumenti "per impedire che gli obiettivi non vengano raggiunti" e ha spiegato:

"Il rallentamento dell'economia maggiore di quello previsto non comporta di per sé alcuna manovra correttiva, anche la Commissione non chierebbe mai di fare manovre così fortemente procicliche"

E ancora sulle previsioni che per ora sono a sfavore dell'Italia, ha aggiunto:

"Le previsioni sono complesse e come vedete sono cambiate di mese e mese. Sono passate dall'1 allo 0,6 per cento anche le previsioni di Bankitalia, in pochi mesi. Anche noi stiamo correggendo le nostre previsioni, ma è ovvio che in un periodo di rallentamento dell'economia le stime sono molto più incerte"