Delirio antisemita di Elio Lannutti (M5S) sui social. Di Maio: "Ci dissociamo"

Il senatore del MoVimento 5 Stelle Elio Lannutti, noto imprenditore, oggi su Twitter è stato protagonista di un vero e proprio delirio antisemita in un post che poi ha cancellato e dal quale Luigi Di Maio, a nome di tutto il M5S, ha preso le distanze.

In pratica Lannutti ha scritto:

Subito si sono scatenate le opposizioni, accusandolo di aver rilanciato tesi antisemite e false. Emanuel Fiano del PD ha detto:

"Lannutti cita i Protocolli dei Savi di Sion, l'emblema dei falsi alla base dell'antisemitismo moderno come fonte per spiegare il controllo bancario. Siamo veramente ad un punto grave. Ma dove stiamo andando a finire? Dovrò espatriare io, in quanto ebreo? Orribile"