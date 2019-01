Caso diplomatico Roma-Parigi, la ministra Loiseau: "Salvini insulta i francesi"

Di redazione Blogo.it martedì 22 gennaio 2019

La ministra francese per gli Affari europei Nathalie Loiseau interviene nella crisi diplomatica tra Italia e Francia e chiama in causa Matteo Salvini e le sue offese ai cittadini francesi.

Il caso diplomatico sull'asse Roma-Parigi è stato aperto dai vicepremier italiani Luigi Di Maio e Matteo Salvini e oggi il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il ministro degli Esteri Moavero Milanesi hanno provato a mettere una toppa, ma in serata è stata la ministra francese per gli Affari europei, Nathalie Loiseau ad intervenire sulla vicenda e far trapelare che la tensione è ancora alta tra i due Paesi.

È bastato un tweet:

I francesi hanno avuto la scelta tra Marine Le Pen e Emmanuel Macron e hanno scelto. Matteo Salvini insulta i francesi. Che cosa ci guadagnano gli italiani? Nulla. Cambia qualcosa alla situazione politica della Francia? No. Allora che cosa significa?

Les Français ont eu le choix entre M. Le Pen et E. Macron et ils ont choisi. Matteo Salvini insulte les Français. Qu'est-ce que cela apporte aux Italiens? Rien. Est-ce que ça change quelque chose à la situation politique en France? Non. Alors qu'est ce que ça signifie?#Mardipol — Nathalie Loiseau (@NathalieLoiseau) 22 gennaio 2019

Loiseau si riferisce alla dichiarazione fatta oggi da Matteo Salvini, che invitava i cittadini francesi a liberarsi di Macron: "Noi siamo con il popolo francese. Spero che i francesi riescano a liberarsi dal pessimo presidente Macron".

Salvini, chiamato in causa, non ha ancora replicato, ma è chiaro che servirà più di qualche dichiarazione di Conte o Moavero per placare un po' gli animi e le tensioni.