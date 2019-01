M5S, Gregorio De Falco presenta ricorso contro l'espulsione e cita Di Maio in giudizio

Lo aveva promesso e lo ha fatto: Gregorio De Falco ha presentato il ricorso contro l'espulsione dal MoVimento 5 Stelle decretata lo scorso dicembre. Il suo avvocato, Lorenzo Borré, ha spiegato che l'impugnazione del provvedimento di espulsione si basa "sull'insussistenza delle violazioni del codice etico e sulla incostituzionalità di un vincolo che impone agli eletti del M5S di votare la fiducia in bianco, con violazione delle garanzie e delle prerogative costituzionali degli artt. 67, 68 e 94 e conseguente asservimento della funzione parlamentare alle logiche del partito unico di uno Stato totalitario".

Il senatore De Falco ha detto:

"Io non sono stato licenziato, quindi non devo essere reintegrato da nulla: la mia iniziativa punta a far dichiarare quel provvedimento di espulsione nullo, quindi inefficace"