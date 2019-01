Trivelle, nuove tensioni nella maggioranza: il ministro Costa non vuole firmare

La questione relativa alle trivelle nel Mar Ionio continua a dividere la maggioranza di governo: il ministro Costa da Facebook scatena la replica di Garavaglia

Ancora acque agitate nella maggioranza di governo per la questione trivelle nel Mar Ionio. Dopo il parere positivo della Commissione Via-Vas, il ministro dell’Ambiente, Sergio Costa (in quota Movimento 5 Stelle), ha fatto sapere di non avere alcuna intenzione di firmare il via libera. La replica della Lega non si è fatta attendere ed è arrivata tramite il sottosegretario all’Economia, Massimo Garavaglia.

"Non firmo e non firmerò autorizzazioni a trivellare il Paese. Le alternative ci sono. Si chiamano 'energie rinnovabili' se bisogna investire, è quella la direzione - scrive il ministro Costa in un manifesto sul proprio profilo Facebook istituzionale - Ricordo che un miliardo di euro investito in rinnovabili ed efficienza energetica crea fino a 13mila posti di lavoro".

Insomma, è una questione di occupazione e al contempo economica, come sottolinea ancora Costa nel suo intervento: "È anche una questione economica - insiste - vogliamo puntare sulle fossili, che impoveriscono il territorio e che creano pochi posti di lavoro o sulle rinnovabili, perseguendo gli obiettivi di sostenibilità europei, aiutando il clima e creando tanti posti di lavoro?". Poi conclude: "Mi farò dei nemici? Saranno gli stessi nemici dell'ambiente e del Paese".

Garavaglia: "Costa? Decide la politica"

La replica della Lega è arrivata tramite il sottosegretario all’Economia, Massimo Garavaglia, che ha sottolineato come l’ultima parola spetti alla politica, pur rispettando il parere “tecnico” del ministro Costa: "Il Parlamento è sovrano. Il problema vero è l'aumento sproporzionato dei canoni che può portare all'abbandono delle attività da parte delle aziende con conseguenze occupazionali importanti, oltre a creare una perdita di gettito. Il no di Costa? Questo è - conclude - un punto di vista tecnico, poi la politica è quella che decide".