Venezuela: Guaido si autoproclama presidente con la benedizione di Trump

Di redazione Blogo.it mercoledì 23 gennaio 2019

Il leader dell’opposizione Juan Guaido si autoproclama presidente del Venezuela, Donald Trump lo riconosce ufficialmente: ora che succede?

Juan Guaido si autoproclama presidente del Venezuela ed ottiene subito la "benedizione" di Donald Trump. L’inquilino della Casa Bianca ha contestualmente invitato tutti i governi occidentali a seguire il suo esempio rinnegando dunque il governo di Nicolas Maduro. Mentre i cittadini venezuelani continuano a scendere in piazza piegati dalla crisi, il leader dell’opposizione ha giurato autoproclamandosi presidente in attesa di nuove elezioni. “I cittadini del Venezuela - scrive Trump su Twitter - hanno sofferto per tanto tempo nelle mani del regime illegittimo di Maduro. Oggi ho riconosciuto il presidente dell’Assemblea Nazionale Venezuelana Juan Guaido quale presidente ad interim del Venezuela”.

The citizens of Venezuela have suffered for too long at the hands of the illegitimate Maduro regime. Today, I have officially recognized the President of the Venezuelan National Assembly, Juan Guaido, as the Interim President of Venezuela. https://t.co/WItWPiG9jK — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 gennaio 2019

Manifestazioni contro Maduro: 4 morti

Tensione altissima intanto a Caracas e in altre città venezuelane come Barquisimeto, Maracaibo, Barinas e San Cristóbal. L’opposizione è scesa in piazza in tutto il Paese per mettere pressione a Maduro, a cui supporto è partita in alcuni punti della capitale una contro-manifestazione. Secondo quanto riferisce Union Radio, i manifestanti favorevoli al governo si sarebbero concentrati in tre punti. Si segnalano anche scontri tra fazioni opposte, con un bilancio provvisorio di quattro morti.