Sibilia (M5S) avvia sondaggio su Facebook ma rimedia una figuraccia

Di redazione Blogo.it mercoledì 23 gennaio 2019

Il sottosegretario al Ministero dell’Interno, Carlo Sibilia, lancia un sondaggio su Facebook ma vince Renzi e i suoi stessi elettori lo prendono di mira

Carlo Sibilia, sottosegretario al Ministero dell’Interno del Movimento 5 Stelle, protagonista di un clamoroso scivolone social. Il parlamentare pentastellato ha pubblicato ieri sera un sondaggio sul proprio profilo Facebook ufficiale per rispondere alle critiche dell’opposizione in merito alla nomina di Lino Banfi alla Commissione italiana per l’UNESCO. “#LinoBanfi alla commissione UNESCO in un’Italia con il #Redditodicittadinanza o Renzi presidente del consiglio? Con uno sapete già come è finita...”, scrive Sibilia avviando il sondaggio che evidentemente sperava ottenesse diverso risultato. Sì, perché Lino Banfi ottiene il 13% dei consensi contro l’87% dell’altra opzione rappresentata dall’ex premier Matteo Renzi.

Una figuraccia senza mezzi termini, che fa guadagnare al sottosegretario anche una lunga serie di “rimproveri” anche da parte degli stessi elettori del Movimento 5 Stelle. “Avete perso completamente il lume della ragione... ma chi caxxo ho votato?! Dio che coxxxxne che son stato...”, gli fa notare un utente. “Tu sottosegretario. Ancora non ci credo”, aggiunge un altro. “Finisce che stai facendo una figura di mexxxa. A proposito ho fatto lo screen se lo cancelli te lo riposto fino alla fine dei tempi”, il carico di un altro iscritto a Facebook.