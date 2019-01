Giorno della Memoria, Mattarella: "Auschwitz, simbolo di un male sempre pronto a risvegliarsi"

Al Quirinale oggi si è celebrato il Giorno della Memoria, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e delle altre cariche più importanti dello Stato. Assente solo la Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, a causa di altri impegni, sostituita dalla vicepresidente Paola Taverna, presenti invece il Presidente della Camera Roberto Fico, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e i suoi vice Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Molto atteso il discorso del Presidente Mattarella, che ha esordito così dopo i saluti:

Mattarella ha sottolineato come l'obiettivo dei nazisti fosse quello di creare una società senza "diversi", eliminandoli, a partire dagli ebrei e si è soffermato proprio sulla discriminazione che questi ultimi hanno dovuto subire. Poi il Capo dello Stato si è soffermato sul tema di quest'anno, quello della condizione delle donne nella Shoah, e ha detto:

"Le ideologie totalitarie hanno sempre considerato le donne come esseri inferiori. E così come la donna ariana, nella follia nazista, era ridotta a mero strumento per la riproduzione di nuovi ariani, la donna ebrea portava la colpa ulteriore di aver generato la progenie di una razza ritenuta diversa. Anche per questo va sempre ricordato che non può esistere democrazia e libertà autentica nei Paesi in cui, ancora, si continua a negare pienezza dei diritti e pari opportunità per ogni donna. Il Giorno della Memoria non è soltanto una ricorrenza, in cui si medita sopra una delle più grandi tragedie della storia, ma è un invito, costante e stringente, all’impegno e alla vigilanza"